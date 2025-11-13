Песенка спета: Канье Уэсту пригрозили арестом

Полиция Сан-Паулу арестует Канье Уэста если он исполнит пронацистскую песню

Полиция крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу арестует американского рэпера Канье Уэста, если он исполнит песню, в которой звучит нацистское приветствие. Об этом, ссылаясь на слова прокурора мегаполиса Аны Беатрис Перейры де Соузы Фронтини, сообщило издание Poder360.

«Право на свободу выражения мнений не является абсолютным», — подчеркнула чиновник.

Кроме того, прокурор уже мобилизовала местную полицию, чтобы арестовать рэпера, если он исполнит одну из своих песен, в которой звучит нацистское приветствие. К тому же полиция готова арестовать и продюсеров Уэста.

Концерт исполнителя должен был пройти в Сан-Пулу 29 ноября на автодроме Интерлагос. Однако мэр города запретил проведение мероприятия. Продюсерская компания, организующая концерт сообщила, что новая площадка будет объявлена позднее.

Рэпер уже долгое время провоцирует скандалы своими высказываниями по теме расизма, нацизма и рабства. Порой Уэст и вовсе доходит до открытой демонстрации нацистской символикой. Кроме того, в феврале 2025 года рэпер признался в любви Адольфу Гитлеру, заявил, что он нацист, все белые — расисты. Все это он успел сделать за один час. К тому же он отметился и явно антисемитскими заявлениями.

Однако в начале ноября рэпер изменил свое отношение к евреям. Во время частной встречи с главным раввином Марокко Йешаяху Йосеф Пинто исполнитель извинился за свои высказывания и выразил глубокое раскаяние.

