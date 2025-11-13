Песенка спета: Канье Уэсту пригрозили арестом

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 66 0

Прокурор Сан-Паулу для этой цели уже мобилизовала полицию.

За что рэпера Канье Уэста могут арестовать в Бразилии

Фото: www.globallookpress.com/SMG

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полиция Сан-Паулу арестует Канье Уэста если он исполнит пронацистскую песню

Полиция крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу арестует американского рэпера Канье Уэста, если он исполнит песню, в которой звучит нацистское приветствие. Об этом, ссылаясь на слова прокурора мегаполиса Аны Беатрис Перейры де Соузы Фронтини, сообщило издание Poder360.

«Право на свободу выражения мнений не является абсолютным», — подчеркнула чиновник.

Кроме того, прокурор уже мобилизовала местную полицию, чтобы арестовать рэпера, если он исполнит одну из своих песен, в которой звучит нацистское приветствие. К тому же полиция готова арестовать и продюсеров Уэста.

Концерт исполнителя должен был пройти в Сан-Пулу 29 ноября на автодроме Интерлагос. Однако мэр города запретил проведение мероприятия. Продюсерская компания, организующая концерт сообщила, что новая площадка будет объявлена позднее.

Рэпер уже долгое время провоцирует скандалы своими высказываниями по теме расизма, нацизма и рабства. Порой Уэст и вовсе доходит до открытой демонстрации нацистской символикой. Кроме того, в феврале 2025 года рэпер признался в любви Адольфу Гитлеру, заявил, что он нацист, все белые — расисты. Все это он успел сделать за один час. К тому же он отметился и явно антисемитскими заявлениями.

Однако в начале ноября рэпер изменил свое отношение к евреям. Во время частной встречи с главным раввином Марокко Йешаяху Йосеф Пинто исполнитель извинился за свои высказывания и выразил глубокое раскаяние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу Рикардо Нуньес не собирается допускать концерт Канье Уэста в своем регионе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
«Я устала»: Тодоренко о кризисе в семье после рождения третьего сына
9:15
Правительство Москвы получило статус работодателя нового поколения для молодежи
9:06
Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских дронов над регионами России
9:03
Любовь Сталина, арест мужа и тайная ненависть: скрытая жизнь Любови Орловой
9:00
Закончил свою жизнь в стенах психбольницы: трагическая судьба актера Николая Гриценко
8:59
Позвал на свидание не ту: юношу до смерти замучили из-за любви к девушке бандита

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году