Генконсульство России рассказало о состоянии туристов после ДТП в Египте

Александра Якимчук
Часть отдыхающих, попавших в аварию, уже вернулась на Родину.

Россияне пострадавшие в ДТП в Египте

Фото: www.globallookpress.com/Mohammed Talatene

Генконсульство РФ в Египте: 12 пострадавших в ДТП россиян еще госпитализированы

В больнице находится 12 россиян, пострадавших в ДТП в египетской провинции Красное море. Об этом РИА Новости проинформировали в Генконсульстве РФ в городе Хургаде.

«Один человек погиб, 12 остаются в госпитале „Нил“ в городе Хургада, восемь — в отелях, шестеро — вернулись в Россию в соответствии со своим графиком отпусков», — сообщили в ведомстве.

Однако ранее глава управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби заявил о том, что большинство граждан нашей страны, пострадавших в этой аварии, выписаны. В медицинском учреждении находится лишь пять человек.

ДТП произошло 11 ноября на дороге Хургада — Каир в районе Рас-Гареба. Автобус, в котором находились 27 российских туристов врезался в грузовик.

Эта авария унесла жизни двух человек: гражданку РФ и водителя автобуса.

