Девушка установила камеру в ванной общежития и тайно снимала обнаженных жительниц

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Видеозаписи она передавала своему парню и распространяла в Сети.

Девушка установила в ванной общежития скрытую камеру

В штате Тамилнад в Индии задержали 23-летнюю Нилу Кумари, которую подозревают в установке скрытой камеры в ванной комнате женского общежития завода Tata Electronics — об этом сообщает News9live.

После обнаружения техники работницы предприятия вышли на акцию протеста и потребовали немедленного выяснения обстоятельств и наказания виновных. Вскоре полиция установила личность предполагаемой организаторши съемок.

По информации источника, Нила Кумари тайно записывала обнаженных сотрудниц и передавала материалы своему бойфренду, а также размещала часть видео в социальных сетях, что и привело к возбуждению уголовного дела.

Точные мотивы действий задержанной пока не установлены, расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства и проверяют обстоятельства распространения роликов. Последствия инцидента включают возбуждение уголовного производства и социальный резонанс среди работников завода и местного сообщества.

Ранее в японской префектуре арестован 45-летний полицейский Тетсудзо Судзуки, который установил скрытую камеру в женском туалете своего отделения. Об этом сообщает Japan Today.

Миниатюрное устройство заметила одна из сотрудниц участка, после чего началась проверка. Выяснилось, что с конца апреля по начало июня мужчина неоднократно вел тайную съемку коллег и посетительниц. По предварительным данным, от его действий пострадали не менее трех женщин. Несмотря на арест, сам Судзуки не признает своей вины.

Параллельно в США расследуется аналогичный случай. В августе в Техасе был задержан врач Роберт Шрейдер, прятавший камеры в туалетах больницы. Устройства нашли в нескольких помещениях, и, по оценкам следствия, число пострадавших может достигать сотен человек.

