Крымский портвейн выиграл две премии на Российском винодельческом форуме

Эфирная новость 76 0

Среди победителей — вина из Кубани, долины Дона, Дагестана и Нижней Волги.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На олимпе лучших российских вин новый герой! Крымский портвейн «Севастополь 1994» от Инкерман стал абсолютным триумфатором конкурса Российского винодельческого форума.

Вино с историей в три десятилетия стало лауреатом сразу двух премий: имени князя Голицына и Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов. Также в числе победителей оказались вина из Кубани, долины Дона, Дагестана и Нижней Волги.

IV винодельческий форум открылся в Москве накануне. Это самая авторитетная отечественная площадка для обсуждения стратегий развития винного рынка и не только в нашей стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок
14:35
Устроила переполох и убежала: косуля едва не разгромила магазин в Туапсе
14:27
Рейтинг все ниже: немцы считают Фридриха Мерца худшим канцлером
14:18
Спасаем кожу в холода: как ухаживать за лицом осенью и зимой
14:01
«Возврат резкий и болезненный»: почему фотографировать спящих — опасное табу
13:53
Смотрим и нюхаем: как не отравиться готовой едой из магазина

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году