Силы ПВО сбили седьмой украинский беспилотник на подлете к Москве

Силы ПВО сбили седьмой украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в МАКС.

«Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили еще шесть БПЛА на подлете к Москве. Налет продолжался с 02:00.

Также 1 мая трое детей получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей, сообщал зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Территория России регулярно подвергается украинским атакам с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами. Целью ВСУ становятся мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура.

