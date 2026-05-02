Силы ПВО сбили седьмой украинский беспилотник на подлете к Москве

|
Сергей Добровинский
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько украинских БПЛА сбили силы ПВО на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Силы ПВО сбили седьмой украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в МАКС.

«Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили еще шесть БПЛА на подлете к Москве. Налет продолжался с 02:00.

Также 1 мая трое детей получили ранения при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на границе Херсонской и Запорожской областей, сообщал зампредседателя правительства Херсонской области Сергей Черевко.

Территория России регулярно подвергается украинским атакам с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами. Целью ВСУ становятся мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:07
Мужчину, напавшего на губернатора Паслера, арестовали на 14 суток
12:48
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области
12:30
Улучшат вкус и здоровье: какие специи и приправы подходят к мясу, рыбе и крупам
12:22
Готовим сыр своими руками: простой рецепт домашней моцареллы
12:14
«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову
12:12
«Чудовищное преступление»: в МИД РФ вспоминают жертв пожара в в одесском Доме профсоюзов

Сейчас читают

«Переживал»: названа причина смерти бизнесмена Кузьмина, избившего модель Тартанову
Вам не нужен психолог: в каких случаях можно победить тревогу самостоятельно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео