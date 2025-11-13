«Подло»: мошенники используют фотографию пожилого мужчины для обмана женщин

People: Мошенники используют фотографию пожилого мужчины для обмана женщин

Житель американского штата Калифорния, 63-летний Скотт Коул, заявил, что уже 15 лет становится жертвой романтических афер. Мошенники используют его имя и фотографии для создания фейковых аккаунтов в соцсетях, чтобы выманивать деньги у женщин. Об этом сообщает People.

«Этих женщин обманывают, используя мой образ, и просят у них деньги. Это ужасно, трагично и подло», — рассказал Коул в интервью.

По словам мужчины, он регулярно находит десятки поддельных профилей на различных интернет-площадках — иногда под своим именем, а иногда под чужими. Он признался, что устал бороться с этой ситуацией.

«Я начинаю злиться и думаю: „Почему это происходит?“ Это становится настолько масштабным, что я уже ничего не могу с этим поделать», — поделился Коул.

Жительница Германии оказалась одной из тех, кто попался на удочку аферистов. В марте она познакомилась в LinkedIn с неким Кевином Оттомаром, использовавшим фотографии Коула. После нескольких месяцев общения «американец» попросил у нее деньги на ремонт оборудования. Тогда девушка заподозрила неладное, проверила снимки через поиск и выяснила, что «Кевин» — вовсе не тот, за кого себя выдает.

«Конечно, я была разочарована тем, что меня предали. К счастью, я не потеряла ни цента», — рассказала она.

По словам Коула, он получил сотни писем от женщин со всего мира, многие из которых лишились тысяч долларов. Он дважды обращался в ФБР, но ответа пока не получил.

В TikTok сообщили, что заблокировали фейковые аккаунты и их создателей.

«Мы заранее удаляем около 94% контента, связанного с мошенничеством, еще до того, как о нем сообщат пользователи», — заявили представители компании.

