В Роскачестве предостерегли от обсуждения приватных тем рядом с «умными» колонками

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Принцип их работы — непрерывный анализ звукового окружения.

Подслушивают ли нас умные колонки

Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил о рисках для конфиденциальности пользователей при обсуждении важных или чувствительных данных рядом с «умными» колонками. Об этом сообщает Центр цифровой экспертизы Роскачества.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко отметил, что лучше воздерживаться от обсуждения приватной информации в непосредственной близости от таких устройств, поскольку их принцип работы предполагает постоянный анализ звукового окружения.

Эксперт подчеркнул, что фоновая речь может фиксироваться устройствами и использоваться для формирования детального профиля пользователя. В качестве мер защиты рекомендуется физическое отключение микрофона, когда колонка не используется, а также регулярная проверка всех разрешений для «умных» устройств в доме.

Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России сообщило, что включение детского режима и отключение персонализированных ответов делают использование голосовых помощников и «умных» колонок детьми более безопасным. В ведомстве подчеркнули, что голосовые помощники активно собирают данные о предпочтениях пользователей для составления профиля и показа таргетированной рекламы.

