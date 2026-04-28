«Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Обнаруженные во время поисковых мероприятий следы крови обратили внимание на самые мрачные версии.

Почему место пропажи Усольцевых называют перевалом Дятлова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Исчезновение семьи Усольцевых

Место пропажи семьи Усольцевых назвали вторым перевалом Дятлова

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время отдыха в тайге осенью прошлого года. Историю исчезновения вновь обсудили в эфире федерального канала.

Прозвучали новые детали, способные приблизить разгадку, а также напоминания о других загадочных случаях в районе Манской петли.

Место, где исчезли Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь, уже называют «вторым перевалом Дятлова». Такое сравнение появилось неслучайно — за последние годы эта территория не раз фигурировала в историях с трагическим финалом.

«Почему это место называют гиблым и за бесценок продают дома?» — спросил телеведущий.

В программе также напомнили, что в марте на этом же направлении исчез опытный спецназовец Виктор Потаенков. А еще раньше здесь пропали байдарочник Дмитрий Исупов, рыбак Станислав и турист Евгений Бочкарев. Как отмечалось в эфире, двоих позже нашли в реке, третий погиб в лесу.

Следы крови и тревожная находка

В анонсе нового выпуска ведущий сообщил о находке, которая может пролить свет на исчезновение семьи.

«Неужели тайна их исчезновения практически раскрыта?» — задался вопросом журналист.

По словам телеведущего, во время поисковых мероприятий обнаружили следы крови. Именно эта деталь стала поводом для новых версий вокруг дела.

Одновременно в программе обратили внимание на еще одну странность: в районе Манской петли жители якобы массово выставляют дома на продажу. Этот факт только усилил разговоры о дурной репутации места.

При этом Усольцевы шли не по сложному дикому маршруту, а по популярной туристической тропе, которую многие считают доступной даже для неподготовленных путешественников.

Что говорят эксперты

Безопасность маршрута ранее комментировал в беседе с ТАСС управляющий турбазы Денис Балашов.

«Маршруты являются популярными среди туристов и одними из самых простых. Сейчас, например, из-за погоды основные маршруты в Белогорье не работают. Но это не касается маршрутов на Мальвинку и Буратинку. Они открыты. При желании пройти их может любой человек без подготовки», — сказал он.

20 апр
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
17 апр
Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи
17 апр
Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
16 апр
Виноваты в пропаже Усольцевых? «Банда егерей» в сибирской тайге похищает людей
14 апр
«Отравились и все вместе лежат»: еще одна версия исчезновения Усольцевых в тайге
7 апр
«Вносили хаос»: исчезновение Усольцевых пугающе повторяет кровавую историю 2006 года
2 апр
«Как только сойдет снег»: сын Усольцевой собирается продолжить поиски родных
30 мар
Исчез вслед за семьей? Сын Усольцевых перестал выходить на связь
28 мар
Семью Усольцевых могут признать погибшей по решению суда
26 мар
Семью скрыла тайга: поисковики назвали ключевые версии исчезновения Усольцевых
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.81
-0.72 87.88
-0.40
