Пилот-мошенник работал в европейских авиакомпаниях по фальшивым документам

Мужчина с инициалами Л. А. Б., использовавший поддельные документы, сумел устроиться пилотом самолета Airbus A-320. До этого он работал в других европейских авиакомпаниях, включая Eurowings. Об этом сообщает портал Heute.

По информации источника, Л. А. Б. не завершил официальное обучение, однако несколько лет выполнял обязанности пилота в литовской авиакомпании Avion Express, которая занимается арендой и техническим обслуживанием воздушных судов. Компания предоставляет в аренду 15 самолетов Airbus A-320, рассчитанных на 180 пассажиров, а ее дочерняя компания Avion Express Malta управляет еще 38 такими машинами.

Клиентами литовской авиакомпании, помимо Eurowings, являются SunExpress, Norwegian Air Shuttle, LOT Polish Airlines и EasyJet. На данный момент неясно, участвовал ли фальшивый пилот в рейсах при аренде самолетов, а также сколько рейсов он мог совершить.

Представители Avion Express заявили, что, по всей вероятности, речь идет о бывшем пилоте, который работал в компании, и сообщили, что в настоящее время специалисты проверяют его профессиональный опыт. Ранее Л. А. Б. выполнял обязанности второго пилота в индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia, после чего, предположительно, подал заявление на работу в Avion Express в качестве пилота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.