Родители продали 14-летнюю дочь незнакомцу за пять бутылок виски и немного еды

|
Диана Кулманакова
Полиция заметила подростка случайно у супермаркета.

Где еще существует традиция продажи невесты

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

В Испании полиция арестовала пятерых человек после того, как выяснилось, что 14-летнюю девочку продали в жены мужчине за 4000 фунтов стерлингов (около 428 тысяч рублей), пять бутылок виски и продукты питания. Об этом сообщает Mirror.

Как сообщили в Гражданской гвардии, родители девочки из Каталонии получили деньги и алкоголь от другой семьи, которая хотела выдать подростка за своего сына. После этого девочка оказалась под контролем покупателей и, по данным следствия, подвергалась принуждению к браку. Ей также запретили ходить в школу и заставляли целыми днями просить милостыню, чтобы вернуть долг за выкуп.

О преступлении стало известно случайно — полицейские заметили девочку, просящую деньги у супермаркета. Проверка показала, что подросток была передана другой семье в рамках неофициальной традиции, не имеющей юридической силы в Испании.

По делу были задержаны родители девочки, пара, купившая ее, и их 20-летний сын, с которыми должен был состояться брак. Всем им предъявлены обвинения в торговле людьми.

Как уточняется, позже задержанных освободили из-под стражи в ожидании результатов расследования. При этом сама девочка заявила, что не считает себя жертвой и вернулась к родителям.

