WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По информации издания, американский лидер говорит своему окружению, что конфликт затянулся, и он отвлекает его от других приоритетов.

Некоторые из числа ближайших советников хотят, чтобы Трамп сфокусировался на наиболее насущных проблемах, беспокоящих избирателей. В частности, росте цен, вызванном конфликтом.

Кроме того, по словам источников, Белый дом запланировал визит американского лидера в Китай для встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином на середину мая. Он рассчитывает, что к этому времени боевые действия против Ирана закончатся.

Ранее, американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп не приедет в Пекин в конце марта. По словам главы Белого дома, он был вынужден отложить визит в Китай из-за ситуации на Ближнем Востоке. Однако он подчеркивал, что поездка не отменяется, а откладывается примерно на месяц.

В это время Иран разрешил судам из дружественных стран проход через Ормузский пролив.

В списке дружественных стран — Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран не видит оснований для допуска к проходу через Ормузский пролив судам из вражеских государств.

