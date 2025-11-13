В Таиланде арестовали россиянина по запросу США

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 81 0

В операции в качестве наблюдателей выступали агенты ФБР.

В Таиланде задержали россиянина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гражданин России был задержан в Таиланде. Об этом сообщило издание The Phuket Express, а затем подтвердило генеральное консульство РФ в Пхукете.

«В генеральное консульство поступило уведомление об аресте 6 ноября на Пхукете гражданина России 1990 года рождения по запросу другого государства», — говорится в сообщении ведомства.

Известно так же, что задержанного этапировали в Бангкок.

Россиянина подозревают в ряде хакерских атак на правительственные учреждения в Европе и США.

В Таиланд он прибыл 30 октября 2025 года и остановился в отеле в округе Таланг. О том, что данный человек находится на территории острова, в Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда сообщило ФБР. Американское же ведомство и запросило экстрадицию гражданина России.

Чтобы провести задержание, полиция Таиланда работала с иммиграционным бюро, туристической полицией, управлением судебной экспертизы, генпрокуратурой и местными подразделениями для расследования. Агенты ФБР присутствовали во время операции в качестве наблюдателей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

