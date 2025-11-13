Скандалит и пьет самодельный алкоголь: P. Diddy увеличили тюремный срок

Освобождение P. Diddy перенесли из-за нарушения им тюремных правил

Дата освобождения рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, перенесена. Об этом пишет Page Six.

Согласно информации таблоида, артист нарушил несколько тюремных правил, из-за чего предполагаемый срок его выхода из тюрьмы был перенесен на месяц. Вероятное освобождение Комбса случится теперь не в мае, а в июне 2028 года.

Известно, что P. Diddy уже успел поскандалить с администрацией тюрьмы. Причиной конфликта стало распитие им самодельного алкоголя, который был изготовлен из перебродившего сахара, газировки и яблок.

Кроме того, до этого Комбс вел несогласованный телефонный разговор с третьим лицом, что также было под запретом. Представители рэпера никак не комментируют эти новости. Однако ранее они заявляли о том, что вокруг имени P. Diddy всегда будет ходить много слухов, ведь он — личность известная.

«Мы просим людей дать ему возможность проявить себя и сосредоточиться на личностном росте», — высказывались адвокаты Дидди.

В октябре в федеральном суде Манхэттена состоялся суд над P. Diddy. Его приговорили к 50 месяцам тюремного заключения по обвинению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

