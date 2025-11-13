SСМР: Мужчина хотел понравиться родителям девушки и умер от шунтирования желудка

Житель Китая весом более 130 килограммов умер после операции на желудке, которую сделал, чтобы произвести впечатление на родителей своей девушки. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ли Цзян из провинции Хэнань долгое время боролся с лишним весом и имел трудности с контролем питания. Его рост составлял 174 см, а вес был 134 килограмма. По словам старшего брата, 36-летний Ли недавно начал встречаться с девушкой и готовился к знакомству с ее родителями. Желая произвести лучшее впечатление, он решил пройти шунтирование желудка.

Операция прошла успешно, и пациента перевели в отделение интенсивной терапии для наблюдения, а на следующий день — в общую палату. Однако через вскоре его состояние резко ухудшилось. У Ли остановилось дыхание, его вернули в ОИТ, но через сутки он умер.

Согласно медицинским данным, у мужчины были сопутствующие заболевания: гипертония, жировая дистрофия печени и метаболический синдром. Семья выразила сомнения, что его физическое состояние перед операцией было должным образом оценено, и обеспокоена своевременностью оказания помощи при осложнениях.

В больнице сообщили, что операция имела четкие клинические показания, и медицинская бригада реагировала незамедлительно при ухудшении состояния пациента. После смерти стороны обратились в местную комиссию по здравоохранению для вскрытия и установления точной причины смерти.

