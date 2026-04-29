Сергей Собянин рассказал о программе фестиваля «Московская весна»

Sofia Goloviznina Journalist

За 11 дней на 30 площадках пройдут мероприятия, которые напомнят о том, что Великая Победа — это результат сплочения и единения.

Первого мая начнется «Московская весна» — фестиваль, посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение 11 дней на 30 площадках пройдут мероприятия и активности, которые напомнят о том, что Великая Победа — это результат сплочения и единения, а также познакомят горожан с культурой народов России», — отметил мэр Москвы.

Центральной площадкой фестиваля станет Тверской бульвар, где развернется масштабная гастрономическая и культурная карта нашей страны. Здесь можно будет попробовать удмуртские перепечи, амурские пельмени и дальневосточную уху, а также посетить занятия по высадке чайных трав и рассады. Все желающие смастерят костромской скворечник и изучат кухонную утварь из Вологодской области. Кроме того, здесь можно будет принять участие в народных играх — от «Осташковских рюх» из Тверской области до «Ручейков и озер» из Якутска.

На всех фестивальных площадках откроются «Домики добра» проекта «Москва помогает». В них будут принимать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и детей из новых регионов, а также зоотовары для животных, которые находятся в приютах.

На Тверской площади художники и ремесленники представят свои произведения — от традиционной росписи и керамики до авторских украшений, резьбы по дереву и современного искусства.

На площадках в разных округах города тоже запланированы творческие мастер-классы, концерты, ярмарки и спортивные состязания, в числе которых народные силовые игры, дисциплины ГТО и турнир «Самый сильный житель района». Можно будет потренироваться и на профессиональных гоночных симуляторах.

Сергей Собянин рассказал о программе фестиваля «Московская весна»
