Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги

Минская петля в Красноярском крае стала известна после загадочного исчезновения семьи Усольцевых в сентябре 2025 года. Совсем рядом расположена Манская петля — еще одно место регулярного исчезновения людей.

Красноярский край в целом часто связывают с мистическими событиями и аномалиями, хотя многие факты, связанные с ним, подвергаются сомнению.

Семью Усольцевых до сих пор не удалось найти. Вокруг их исчезновения появляется все больше версий и предположений — но где они на самом деле находятся, остается неизвестным.

Исчезновение семьи Усольцевых

28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь вместе с собакой корги отправились на прогулку в районе Минской петли (изгиб реки Мина, правого притока Маны) близ поселка Кутурчин.

Изначально они планировали присоединиться к группе с гидом, но поход отменился из-за непогоды. Семья решила самостоятельно дойти до горы Буратинка и вернуться — маршрут должен был занять около трех часов.

В этот день их видели другие туристы — семья собиралась возвращаться, и ничего тревожного в их поведении не отмечалось. Поиски начались лишь 1 октября, когда взрослый сын Ирины от предыдущего брака, не живший с семьей, забеспокоился и обратился в правоохранительные органы.

Уже 8 октября картографы поисково-спасательного отряда с помощью специального оборудования зафиксировали сигнал телефона Сергея Усольцева, исходивший 28 сентября в 22:00 по местному времени.

Сигнал был зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин, в районе, который ранее не обследовался, поскольку находился в обратном направлении от поселка относительно первоначальной зоны поисков.

Следствие и эксперты рассматривают несколько основных гипотез произошедшего. Спасатели предполагают, что резкое ухудшение погоды могло заставить семью свернуть с тропы.

Другая версия связывает исчезновение с нападением диких животных — в районе поисков с дрона заметили медведя. Однако эксперты считают нападение хищника маловероятным, поскольку с октября медведи уходят в спячку.

Волонтеры также предполагают, что с Сергеем — опытным туристом — могла произойти травма или резкое ухудшение здоровья, после чего Ирина с ребенком не смогли самостоятельно выбраться.

Однако есть еще одно предположение: семью могли «убрать» из-за связи с США, так как отец семейства в 1990-х якобы состоял в секте, которая связана со Штатами.

Или же, что Усольцевы могли укрыться у старообрядцев, которые живут в той самой тайге, через которую планировался семейный поход.

Также были гипотезы и о том, что семья могла бежать из страны. Однако следствие все же исключило эту версию. У Усольцевых не было никаких приготовлений к отъезду: они не покупали билеты, не переводили деньги и планировали строительство дома в России.

Двойники Усольцевых

Как оказалось, в один день с Усольцевыми в Кутурчине находилась семья Репиных (ФИО изменены) из Сосновоборска. О них все разузнал aif.ru.

Сходство между семьями бросается в глаза. Марина Репина— светловолосая и голубоглазая, похожа на Ирину Усольцеву. Максим Репин моложе Сергея Усольцева, но носит похожую бородку и усы. Их дочь, — светленькая девочка с большими голубыми глазами, как маленькая Усольцева.

Даже если обе семьи никак не связаны, их внешнее сходство могло привести к путанице. Свидетели могли видеть Репиных, но решить, что это Усольцевы. Тогда возникает вопрос: когда Усольцевых видели в Кутурчине в последний раз?

Издание связалось с Мариной Репиной. Она неохотно, но ответила на вопросы.

«Мы все рассказали следователю, полностью про весь наш маршрут, до мельчайших подробностей и времени. Прошло много времени, сейчас уже трудно вспомнить детали поездки нашей. Рассказывать больше нечего, извините».

«Вы с семьей Усольцевых из одного города. Знали их?» — уточняет журналист.

«Нет, не знали».

«А в тот день, 28 сентября, видели их в Кутурчине?»

«Нет, не видели».

«У вас был квадроцикл. Там где‑то есть прокат? Может быть, Усольцевы тоже арендовали такой же?»

«Этот квадроцикл наш личный, мы его привезли из города».

«Ваша семья реально немного похожа на семью Усольцевых. Не могли ли свидетели вас перепутать? То есть думали, что видели их, а на самом деле видели вас».

«Да ну, не надумывайте, где мы похожи? И мы с дочкой совсем не светлые. Все свидетели и туристы опрошены у следователя, я думаю, нас сложно перепутать с той семьей! Мы отдыхали компанией с друзьями, по одному мы не передвигались», — отрезала Репина.

Вероятно, семья Репиных действительно не связана с Усольцевыми. Но один факт вызывает вопросы: Марина упомянула, что они были в Кутурчине с большой компанией друзей, которые целый день катались на квадроциклах по разным тропам. Почему же никто из них не видел Усольцевых? Создается впечатление, что семья вышла из машины — и словно исчезла без следа.

Спортивное ориентирование не помогло

Владимир Шатыгин — 67-летний кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, кавалер ордена Мужества, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 28 августа 2019 года он отправился за ягодами в лес у поселка Мина Партизанского района вместе с четырьмя друзьями. Группа хорошо знала местность, так как посещала ее много лет.

В какой-то момент компания разделилась, и когда четверо вернулись к машине, Шатыгина с ними не было. Друзья начали самостоятельные поиски, но безуспешно. На следующий день к розыску подключились МЧС, кинологи с собаками, сыновья пропавшего, волонтеры и местные жители.

Через несколько дней после исчезновения группа рыбаков встретила раненого мужчину, который вышел из леса и попросил забинтовать его. Он сказал: «Услышав выстрелы издалека, сказал: „Это мои пацаны меня потеряли“, — и ушел обратно в тайгу». Сын Шатыгина предположил, что это мог быть его отец, у которого из-за микроинсульта или другой проблемы со здоровьем могла пропасть память.

Позже появлялись другие свидетельства о якобы встречах с ним, но полугодовые масштабные поиски не дали результатов. В охотничьих домиках оставляли для Шатыгина сухпайки и записки, но они так и остались нетронутыми.

Поиски продолжались несколько месяцев, но не дали результатов. Их прекратили в середине ноября 2019 года из-за похолодания.

Дошел до байдарки и пропал

Местом пропажи Усольцевых часто ошибочно называют не Минскую петлю, а Манскую. На ней тоже произошел ряд таинственных исчезновений. Например, там в сентябре пропал Дмитрий Исупов — турист, байдарочник.

Последний раз Исупова видели в 15 километрах выше по течению от населенного пункта Кожелак. 9 сентября поздно вечером он причалил на байдарке к группе из двух человек, чтобы встать лагерем рядом. После знакомства отправился к байдарке за вещами и пропал.

Байдарку с вещами забрали в поселок.

В выпуске шоу «Пусть говорят» в апреле 2026 года сообщалось, что тело Дмитрия Исупова нашли в реке. Также в этом выпуске упоминалось, что в том же районе пропали рыбак Станислав и еще один турист Евгений Бочкарев. Тело Станислава также обнаружили в реке, а Бочкарев погиб в лесу.

Исчез на рыбалке

Станислав — 54-летний рыбак. 18 октября 2025 года он отправился на реку Мана в районе станции Кой Партизанского района. С собой у него были продукты и резиновая лодка. В последний раз его видели на станции — мужчина обещал вернуться на следующий день, но 19 октября он уже не отвечал на звонки.

Пропажа Станислава произошла примерно в 10 километрах от места исчезновения семьи Усольцевых.

Спасатели исследовали 15 километров вдоль реки Мана и нашли лодку, которую выбросило на берег, но тело пропавшего так и не обнаружили. Изначально поиски не дали результатов, но позже тело Станислава было найдено в 60 километрах от места пропажи Усольцевых. Обстоятельства его гибели уточняются.

Последнее исчезновение

Виктор Потаенков — бывший спецназовец, служил в ОМОНе и спецназе. Пропал 9 марта 2026 года в национальном парке «Красноярские Столбы».

Потаенков уехал на автомобиле к восточному входу в нацпарк, оставил машину и отправился на прогулку с собакой. Камеры зафиксировали, как он поднимается по лестнице, после чего он исчез.

На следующий день, 10 марта, он должен был встретить жену в аэропорту, но не появился. Телефон мужчины стал недоступен, а последняя активность в мессенджерах была зафиксирована в час дня 9 марта.

«Он оставил машину и ушел туда, где бывал множество раз. Он знал эту тропу как свои пять пальцев. Его исчезновение стало шоком для всех, кто его знал», — отметили эксперты программы на федеральном канале.

Наиболее вероятная версия — у Потаенкова могло стать плохо с сердцем. У него была травма, но какая именно — не уточнялось. Также рассматривается версия несчастного случая.

Третья версия — нападение диких животных (например, диких собак), которые водятся в нацпарке. Версию суицида спасатели отложили на последний план.

«Ждали, пока растает снег, обходили все скалы, ущелья. До сих пор тело Виктора так и не нашли», — рассказала на программе подруга пропавшего Юлия Константинова.

Легенды Красноярского края

О Красноярском крае есть множество легенд. Например, по местным преданиям, у реки Маны, в которую впадает Мина, есть свой хозяин — дух по прозвищу «Дед». Его представляют как высокую сгорбленную фигуру с длинными руками. Считается, что «Дед» выбирает жертв среди тех, кто неуважительно относится к природе, заманивает людей в туман и сбивает с пути, заставляя ходить кругами.

Согласно поверьям, река Мана — это «вена земли», по которой течет таинственная сила, а Манская петля — ее сердце. «Дед» охраняет границу между мирами, и те, кто нарушает его покой, рискуют исчезнуть без следа.

Есть еще одна легенда о Мане. По этому преданию река раньше была девушкой, приглянувшейся хозяину тайги.

«Чтобы удержать строптивицу, хозяин тайги превратил ее в реку. Эта легенда — важная часть местной культуры. Здесь до сих пор совершают обряды, чтобы задобрить хозяина тайги и не остаться в лесу навсегда, как те, кто пропал здесь, превратившись в камни. По ночам эти камни издают странные звуки, от которых пляшут стрелки компаса, а люди приходят в ужас и теряют память», — отметил ведущий программы.

В 20 километрах от Красноярска находится вулкан Черная сопка. Одна из легенд рассказывает о трагической любви дочери кизильского бая Танзели к простому пастуху Турану. Соперник — сын хана Ибрая — убил Турана, а Танзеля умерла от горя. Ее похоронили на вершине Черной сопки, а родник у подножия горы считают слезами девушки.

Другая легенда повествует о голубоглазых светловолосых «карлах», которые добывали руду в горе и жили у ее подножия. По легенде, однажды гора загудела, началась гроза, и из вершины вылетело пламя. Люди в страхе бежали, а огненная река преследовала их. Считается, что на том месте, где обитали карлы, теперь стоит деревня Карловка.

На вершине Черной сопки растет Шаманское дерево — древняя сосна, где столетиями проводились ритуалы. Местные верят, что если обнять дерево и загадать желание, оно сбудется.

Скалы национального парка «Красноярские столбы» известны не только уникальными формами, но и мистическими историями. Одна из легенд рассказывает о Черном альпинисте — призраке разбившегося скалолаза, который появляется в районе скал Дед и Перья. Местные утверждают, что его можно встретить по вечерам, и ему даже оставляют еду.

Также существует версия, что некоторые скалы «Столбов» имеют искусственное происхождение. Их гранитные блоки с идеально ровными гранями наводят на мысль о рукотворном происхождении.