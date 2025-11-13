«Вы не догадаетесь»: чем опасны помятые консервные банки

Mirror: помятые консервные банки вызывают ботулизм

Даже небольшие вмятины на консервной банке, особенно возле швов, могут нарушить герметичность и способствовать размножению бактерий, которые вызывают ботулизм. Об этом рассказала специалист по экологической медицине Эшли Энни, передает Mirror.

«Эти бактерии могут вызывать ботулизм — редкую, но потенциально смертельную пищевую интоксикацию, поражающую нервную систему», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что симптомы отравления могут включать опущение век, двоение в глазах, невнятную речь, затрудненное глотание и дыхание, слабость или паралич конечностей, а также тошноту и рвоту.

«Самое страшное, что вы не можете увидеть опасность, почувствовать запах или вкус. Ваша еда будет выглядеть и ощущаться совершенно нормально, и вы даже не догадаетесь», — добавила врач.

Энни советует выбрасывать любые банки, которые вздулись, помялись или протекают, и проверять продукты перед использованием. В случае ресторанов и кафе поврежденные упаковки консервов также запрещены к использованию. За этим должны следить санитарные инспекции.

