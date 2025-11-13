Рубио: КНР наращивает военную мощь беспрецедентными для человечества темпами

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Масштабные испытания и демонстрации новых вооружений заставили аналитиков заговорить о возможной подготовке Пекина к столкновению.

Зачем Китай наращивает военную мощь

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Китай усиливает свою армию с невиданной скоростью. По его словам, темпы роста военной мощи страны превзошли все, что наблюдалось ранее в истории человечества. Об этом сообщает The New York Times.

Китай спустил на воду авианосец нового поколения «Фуцзянь» с электромагнитной катапультой — третий в своем флоте. Уже строится четвертый, с ядерной энергетической установкой. Параллельно Пекин демонстрирует достижения в области ракетостроения, подводных аппаратов и авиации: от стелс-беспилотников GJ-11 до истребителя шестого поколения «Белый император». В небе уже показали новую систему ПВО «Хунци-20» с дальностью стрельбы до 200 км.

Военные парады в Китае все чаще становятся витриной технологического превосходства. В последний раз на площади Тяньаньмэнь представили межконтинентальные ракеты DF-41 с дальностью удара до 15 тысяч километров и скоростью до 30 тысяч км/ч, а также сверхзвуковую DF-100, способную преодолевать более 6 тысяч километров при запуске с бомбардировщика H-6N. Наряду с этим был показан подводный беспилотник AJX-002, аналог российского «Посейдона», несущий ядерный заряд мощностью до 100 мегатонн.

Технологические достижения КНР выходят далеко за пределы традиционного вооружения. Китайские исследователи работают над «умными» танками, микроволновым оружием и даже «киберпчелами» для разведки. При этом искусственный интеллект уже используется для слежения за подводными лодками с точностью до 95%, что может изменить баланс сил на море.

The New York Times отмечает, что отношения между США и Китаем приблизились к опасной черте. Бывший советник Пентагона Эрик Розенбак считает, что конфликт может начаться в ближайшие годы.

Пока главной целью Китая остаются США и Тайвань, однако растущее военное превосходство Пекина заставляет задуматься: кто может стать следующим объектом его интересов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

