«Не могут допустить»: почему ВСУ уничтожают своих боевиков и мирных жителей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 59 0

Российские военные помогают им бежать из зоны спецоперации.

Почему ВСУ убивают своих же боевиков и мирных жителей

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

Украинские «командиры» убивают сдающихся в плен боевиков из своих отрядов

Командиры Вооруженных сил Украины уничтожают своих боевиков, которые пытаются сдаться в плен, так как не хотят допустить утечки информации о преступлениях киевского режима. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

Он отметил, что по той же причине ВСУ убивают мирное население. При этом украинские «командиры» с доступом ко всем техническим средствам при выявлении намерений своих боевиков сдаться в плен решают их ликвидировать.

«Они просто не могут допустить, что эти люди придут и будут рассказывать о преступлениях киевского режима», — пояснил Ганчев.

В свою очередь российские военные оказывают помощь украинским боевикам, решающим сдаться. Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ связываются с ними, указывают пути для выхода при помощи беспилотников, а также предоставляют медпомощь.

«Наши ребята оказывают всю эту поддержку, и потом сами же чуть ли не на себе выносят их с этих окопов, которые вчера еще были украинскими, а сегодня стали нашими. Поэтому эти случаи, они постоянные», — сказал Ганчев.

По словам Ганчева, в Харьковской области разоблачили группу из семи боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ), убивших 14 местных жителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, боевики ВСУ столкнулись с болезнью времен Первой мировой войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

