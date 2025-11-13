Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров

Совершенство движений, элегантная пластика и воля к победе: в Пекине все ближе кульминация Международного турнира «Кубок «Небесная грация».

В первенстве принимают участие более 200 гимнасток со всего мира. На турнире особые правила Международной Ассоциации «Небесная грация». Они дают возможность максимально раскрыть спортивный талант.

Сегодня завершили свои выступления преюниорки и юниорки. Среди триумфаторов — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Вероника Малинина взяла «золото» в многоборье, в упражнениях со скакалкой, обручем и булавами. Ее тренеры — Алина и Ирина Гусаровы.

В упражнении с лентой на первом месте Элина Хабирова. Гимнастку тренирует Ольга Минигалина. Юниорка Ксения Савинова стала победительницей многоборья, а еще у нее «золото» в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой. Чемпионку подготовила Евгения Елисеева.

«Было интересно посмотреть, что делают девочки из других стран. Ну и конкуренция была большая, и ответственность. Но мы справились», — рассказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Ксения Савинова.

«Я довольна выступлениями, потому что я считаю, что получилось сделать достаточно хорошо, без потерь», — рассказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Вероника Малинина.

Сегодня борьбу продолжают сениорки. Ну а завершится международный турнир завтра грандиозным гала-концертом, где выступят российские и китайские артисты.

