Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров

Эфирная новость 47 0

Спортсменка также заняла первое место в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совершенство движений, элегантная пластика и воля к победе: в Пекине все ближе кульминация Международного турнира «Кубок «Небесная грация».

В первенстве принимают участие более 200 гимнасток со всего мира. На турнире особые правила Международной Ассоциации «Небесная грация». Они дают возможность максимально раскрыть спортивный талант.

Сегодня завершили свои выступления преюниорки и юниорки. Среди триумфаторов — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Вероника Малинина взяла «золото» в многоборье, в упражнениях со скакалкой, обручем и булавами. Ее тренеры — Алина и Ирина Гусаровы.

В упражнении с лентой на первом месте Элина Хабирова. Гимнастку тренирует Ольга Минигалина. Юниорка Ксения Савинова стала победительницей многоборья, а еще у нее «золото» в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами и лентой. Чемпионку подготовила Евгения Елисеева.

«Было интересно посмотреть, что делают девочки из других стран. Ну и конкуренция была большая, и ответственность. Но мы справились», — рассказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Ксения Савинова.

«Я довольна выступлениями, потому что я считаю, что получилось сделать достаточно хорошо, без потерь», — рассказала воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой Вероника Малинина.

Сегодня борьбу продолжают сениорки. Ну а завершится международный турнир завтра грандиозным гала-концертом, где выступят российские и китайские артисты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году