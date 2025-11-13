Государство лгало: в Норвегии спустя 50 лет раскрыли подмену младенцев в роддоме

Диана Кулманакова
Семьи обвинили страну в нарушении прав человека.

Могут ли подменить ребенка в роддоме

Фото: 5-tv.ru

В Норвегии спустя 50 лет раскрыли подмену младенцев в роддоме

В Норвегии спустя почти 50 лет вскрылась трагическая ошибка о подмене двух новорожденных девочек. Об этом сообщает Onet Kobieta.

По данным издания, инцидент произошел в 1965 году. Обе семьи растили детей, считая их своими биологическими дочерьми. Правда открылась лишь в недавно, когда родные провели ДНК-тест и узнали, что на протяжении всей жизни воспитывали чужих детей.

Проверка показала, что власти знали о случившемся еще десятилетия назад, но предпочли скрыть информацию. После этого одна из матерей и обе дочери подали иск против государства, обвинив его в нарушении прав человека и умышленном сокрытии правды. Пострадавшие потребовали компенсацию в размере 20 миллионов крон (171 миллион рублей).

Апелляционный суд Боргартинга недавно подтвердил решение Окружного суда Осло, который оправдал государство. Судьи пришли к выводу, что власти не нарушили статью № 8 Европейской конвенции о правах человека, касающуюся права на семейную жизнь.

В приговоре также отмечено, что ответственность за подмену детей несет не государство, а частная организация, управлявшая больницей в 1960-е годы. Решение вступит в силу после истечения срока подачи апелляции.

Семьи заявили, что намерены обратиться в Верховный суд, чтобы добиться справедливости и официального признания того, что ошибка лишила их права знать собственное происхождение.

