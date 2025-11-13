В Финляндии заговорили об открытии границы с Россией

В Финляндии допустили открытие границ с Россией

В Финляндии впервые за долгое время зазвучали осторожные сигналы о возможном открытии границы с Россией. Об этом сообщил портал Yle.

Премьер-министр Петтери Орпо обозначил условие, при котором это может произойти: Москва должна прекратить пропуск лиц без надлежащих документов для въезда.

Идею взвешенного подхода поддерживает и пограничная служба.

«Открытие границ необходимо осуществлять в контролируемом порядке», — самоуверенно заявил начальник отдела погранслужбы полковник Юсси Напола.

Он привел красноречивую статистику.

«До закрытия границы объем пересечений границы составлял около 18% от того, что было до периода коронавируса. Сейчас будет еще меньше», — отметил Напола.

Ключевым фактором для властей станет реальная потребность в пересечении границы. Именно этот показатель — наряду с оценкой предполагаемого пассажиропотока — ляжет в основу окончательного решения.

Напомним, что ранее, 2 ноября, стало известно о тяжелых последствиях закрытия границ для экономики приграничных регионов Финляндии, где многие предприятия столкнулись с кризисом.

