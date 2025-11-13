В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Венгрию при премьер-министре назвали одной из беднейших стран Евросоюза.

Как МИД Украины отреагировал на отказ Орбана давать деньги

Фото: www.globallookpress.com/marco iacobucci

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану после того, как он отказался давать Киеву деньги из-за коррупционного скандала, нахамил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Соответствующие высказывания он опубликовал в соцсети X.

По словам Тихого, Украина не собирается прислушиваться к замечаниям о коррупции от политика европейской страны, который сам якобы не раз был задействован в таких же скандалах и при котором государство «стало одним из беднейших в Евросоюзе».

До этого Орбан отказался спонсировать Украину после коррупционного скандала и провокаций главы киевского режима Владимира Зеленского. К тому же он призвал Евросоюз (ЕС) прекратить давать деньги Киеву и понять, что помощь европейцев по финансовой части идет на пропитание членов украинского правительства.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему отмывания денег в энергетическом направлении, через которую прошло примерно 100 миллионов долларов. Также стало известно, что в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявили семи лицам, среди которых один из ближайших соратников Зеленского Тимур Миндич.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский потребовал отставки министров энергетики и юстиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.29
-0.07 94.19
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Силы ПВО за два часа уничтожили 14 украинских дронов над территорией России
19:00
В МИД Украины нахамили Орбану после его отказа давать деньги Киеву
18:46
Призрак бывшего напал на нового парня британской журналистки
18:33
Савинова стала чемпионкой многоборья «Кубка «Небесная грация» среди юниоров
18:23
Более тысячи работников Starbucks намерены провести забастовку в США
18:15
«Не все взрослые так поступают»: детям на борту парома показали порно

Сейчас читают

«Абсолютно позитивная»: Кристина Асмус о работе с Наталией Орейро
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году