Саакашвили попросил Зеленского включить его в список пленных для обмена

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили запросил у главы киевского режима Владимира Зеленского включение себя в список гражданских пленных. Об этом стало известно из сообщения издания РБК-Украина в Telegram-канале.

В обращении к Зеленскому Саакашвили отметил, что в 2019 году тот помогал ему восстановить украинское гражданство. Теперь он просит внести свое имя в перечень гражданских лиц, которых, по его словам, удерживают грузинские власти.

До этого Саакашвили вернули в тюрьму из клиники «Вивамед», в которой он находился с мая 2022 года. Бывшего президента приговорили к девяти годам заключения 12 марта по делу о растрате примерно девяти миллионов лари — более 3,2 миллиона долларов из госбюджета.

В грузинской прокуратуре заявляют, что большая часть этой суммы была израсходована в 2009–2012 годах в личных интересах политика, среди которых были предметы роскоши. Также Саакашвили предъявили обвинение в незаконном разгоне митинга, прошедшего в 2007 году.

Суд приговорил Саакашвили 17 марта еще к четырем с половиной годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году. Новое уголовное дело было возбуждено 6 ноября против Саакашвили и ряда оппозиционных лидеров за призывы к свержению власти.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 29 октября выступил за инициативу о запрете трех оппозиционных политических сил, в числе которых «Единое национальное движение» Саакашвили. Однако запрет не коснется ряда других фракций — «Федералисты», «Дроа», «Гирчи — больше свободы», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели». Исключения пояснили отсутствием реальной политической силы у данных партий.

