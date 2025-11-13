«Русский язык очень сложный»: в Москву прилетел турецкий певец Эмре Алтуг

В Москву прилетел турецкий певец Эмре Алтуг

Турецкий певец Эмре Алтуг, приехавший в Москву с концертом, заявил, что в будущем мог бы записать песню с российским артистом. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Для меня русский язык очень сложный, но в дальнейшем я, возможно, спел бы с каким-нибудь русским певцом… Потому что на самом деле наши географии очень близки, поэтому наши чувства тоже похожи. Конечно, вы находитесь немного севернее, холоднее, но при этом мы все равно понимаем друг друга, мы очень похожи», — поделился артист.

Также Алтуг принял участие во флешмобе в поддержку двухлетнего мальчика из Москвы. Сотни пользователей со всей страны шлют ему свои приветы, записанные на видео. Турецкий артист не стал исключением и тоже передал привет малышу.

Артист получил широкую известность в 2000-х. Его самый известный хит — композиция Bu Kadar Mi. Он также снялся в сериалах «Зимородок», «Сладкая жизнь» и «Красная комната».

