Опытный педагог: учитель в Приморье замахивался стулом и заклеил рот ученику

Эфирная новость 68 0

Прокуратура обратила внимание на происходящее и начала проверку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Учитель в Приморье замахивался стулом и заклеил рот ученику

В одной из школ Артема разгорается скандал, после того как были обнародованы кадры издевательств учительницы математики над детьми. Судя по возрасту, педагог опытный. Но это не мешает ей замахиваться на семиклассников стульями и даже заклеивать рты скотчем. Причем она прекрасно знает, что в классе установлены камеры.

По словам представителей родительского комитета, директор школы на жалобы никак не реагировал. Зато после публикации в соцсетях, прокуратура обратила внимание на происходящее на уроках и начала проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 нояб...

Последние новости

5:24
«Важно наслаждаться»: Наталья Орейро о своих радостях жизни
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 ноября
4:31
Концерт Limp Bizkit в Таллине отменили из-за поддержки СВО
4:07
В Новороссийске один мужчина пострадал при атаке беспилотников ВСУ
4:00
Будьте искренни — но не наивны: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 ноября
3:40
«Мне стыдно»: рэпер Obe1Kanobe раскаялся в содеянном в суде

Сейчас читают

За 2,5 тысячи рублей: устроивший пожар в ТЦ «Авиапарк» подросток следовал «телефонным указаниям»
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году