Вобла на вес золота: дефицит любимой закуски россиян сравнили с колбасным в СССР

Резко подскочили и цены на рыбу, причем в большей степени на воблу. Все из-за ее дефицита. В Астрахани начали мастштабный проект по расчистке каналов для миграции ценнных рыб, поэтому воблу там вылавливать запретили. Но ритейлеры не растерялись: в продаже появились подделки самой народной рыбы, а ее стоимость побила все рекорды. Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук убедился.

Любимая закуска нескольких поколений россиян​​​​​​​ закончилась. Это утверждают рыбаки из Астрахани. Уже как год на родине воблы полностью запрещен ее вылов. Даже случайно символ русского пенного застолья теперь не поймать.

«​​​​​​​Вообще не попадается. В основном сопа, тарашка, чехонь. Ну вот я пришел, полчаса ни одной покле​​​​​​​вки не было​​​​​​», — ​​​​​​​​​​​​​​​​признался рыб​​​​​​​ак Николай.​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​Для сравнения, в СССР воблу добывали в промышленных масштабах: в 30-е годы больше 240 тысяч тонн в год. Сейчас в Волго-Каспийском регионе всего около 20 тысяч тонн рыбы. Ровно столько нужно для ее существования, ​​​​​​​ ​чтобы дать виду восстановиться. Минсельхоз продлил запрет на его вылов до конца следующего года, но ученые настаивают на более длительных ограничениях.

«​​​​​​​Должно пройти несколько лет с тем, чтобы в возрасте 3-4 года рыба вернулась на нерест, это уже новое, полноценное, многочисленное поколение. И лучше, если бы этот цикл повторился хотя бы два раза», — о​​​​​​​тме​​​​​​​​​​​​​​тил​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ кандидат биологических наук, доцент Сергей Шипулин.​​​​​​​​​​​​​​

В Волге рыбы нет, но в магазинах и на рынках по всей стране ​​​​​​​​​​​​​​​​она есть. Вобла весенняя, с икрой или свежая, — только у одного прилавка можно насчитать с десяток позиций. Кажется, что запрет сказался больше на ценах, чем на ассортименте. Так, в Махачкале рыба подорожала почти на треть.

— С красным мясом. Шикарная вобла!

— А что по чем?

— 100 рублей.

В Екатеринбурге килограмм обойдется в 800 рублей, а в самой Астрахани, откуда воблу обычно развозили по всем регионам, за нее​​​​​​​ просят до 3 тысяч.

Продавцы из-за дефицита и ради наживы идут на обман и усыпают прилавки плотвой. Она действительно очень похожа на воблу. Это родственные виды рыбы, но вкусовые качества совсем разные. Вобла крупнее, жирнее, не такая костистая, как плотва. Проще говоря, она намного вкуснее.

«​​​​​​​На первый взгляд найти отличия у двух видов вяленой рыбы довольно сложно. Они практически одинаковы, но у плотвы чешуя и плавники более светлые, тогда как у воблы они те​​​​​​​мные​​​​​​​"​​​​​​​, -​​​​​​​ подчеркнул корреспондент.

​​​​​​Найти настоящую воблу можно. Ее, подобно дефицитной колбасе в СССР, теперь продают из-под полы. А поскольку есть большой риск налететь на штраф, продавцы максимально «заламывают» цену.

Раз рыба есть, значит ее ловят в обход любых ограничений. Только за этот сезон астраханская рыбохрана изъяла больше 42 тонн улова у браконьеров. Хотя и отмечают, что с каждым годом нарушений все меньше.

«Лет 5-7 назад мы за неделю 2-3 нарушения браконьерства выявляли. Сейчас это в разы меньше. В неделю, если хорошо, напишем одно браконьерство, с сетями задержим», — отметил старший государственный инспектор отдела контроля, охраны водных ресурсов и среды обитания по Икрянскому району Астраханской области Денис Маркелов.

Кроме браконьеров вобле мешают восстановиться весенние паводки и обмеление рек. Высокий уровень воды является самым важным условием во время нереста. Но, если погоде помешать почти невозможно, то человеку вполне по силам. Тут, как говорится, было бы желание.​​​​​​​​​​​​​​

