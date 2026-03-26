Снайперская группа воздушного прикрытия 36-й бригады группировки войск «Восток» предотвратила попытку использования беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие выявляли воздушные цели и поражали их на подлете к позициям российских подразделений.

Противник применял тяжелые гексакоптеры различных типов, а также разведывательные и FPV-дроны. Работа велась с закрытых и замаскированных огневых позиций, что позволяло сохранять скрытность и контролировать воздушную обстановку.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX