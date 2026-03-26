Российские снайперы против беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Анастасия Федорова
Стрелки ВС РФ ведут постоянный контроль воздушной обстановки.

Снайперская группа воздушного прикрытия 36-й бригады группировки войск «Восток» предотвратила попытку использования беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков в Запорожской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Военнослужащие выявляли воздушные цели и поражали их на подлете к позициям российских подразделений.

Противник применял тяжелые гексакоптеры различных типов, а также разведывательные и FPV-дроны. Работа велась с закрытых и замаскированных огневых позиций, что позволяло сохранять скрытность и контролировать воздушную обстановку.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

26 мар
Небо под защитой Су-35С. Лучшее видео из зоны СВО
25 мар
«Ланцет» уничтожил миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 мар
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 мар
Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
24 мар
«Скат-350М» помог уничтожить опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 мар
Гаубица «Д-30» разгромила вражеский опорный пункт. Лучшее видео из зоны СВО
22 мар
Армия России установила контроль над Потаповкой в зоне СВО
21 мар
«Тор-М2» предотвратил прорыв ударного дрона. Лучшее видео из зоны СВО
20 мар
«Гиацинт-Б» уничтожил орудие ВСУ на Днепропетровском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
19 мар
«Сознание теряем»: боевики ВСУ в Запорожской области пожаловались на голод
