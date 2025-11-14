Крайние меры: семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова расклеивает листовки в Турции

Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова расклеивает его фото по Турции

Мать россиянина Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле, продолжает собственные поиски сына после того, как турецкие власти в конце октября объявили о завершении официальной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, женщина передает, что прекращение работы спасателей не стало поводом сворачивать ее личное расследование. Она отмечала, что готова использовать любые законные методы, чтобы понять, что произошло с ее сыном, и почему его исчезновение оказалось настолько загадочным.

Сейчас Галина активно осматривает близлежащие острова, включая те, где мало жилья и много леса. Вместе с родственниками и помощниками она расклеивает листовки на турецком языке, надеясь, что кто-то видел Николая в районе Стамбула. Ранее женщина объявила крупное вознаграждение за достоверную информацию, однако пока это не принесло отклика.

Подчеркивается, что ей поступают разные версии возможного маршрута молодого спортсмена. Один из Турецких моряков предположил, что сильное течение могло унести россиянина в сторону Греции. Женщине также рассказали о самолетах, которые недавно кружили над островами, однако кому была посвящена эта операция, неизвестно.

Известно, что 29-летний Свечников, занимавшийся плаванием профессионально и управлявший собственной школой, не вышел на финиш среди почти трех тысяч участников. Его отсутствие заметили лишь через несколько часов. Поиски, которые вели власти Турции, Красный Крест и полиция, результатов не дали.

Новых ответов за прошедшие месяцы не появилось. Звучат самые разные предположения, включая бытовые и фантастические, но мать категорически отвергает любые инсинуации. Она убеждена, что должна продолжать поиски, пока не узнает, где находится ее сын и что с ним произошло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ