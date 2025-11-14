«Энергия зашкаливает»: Вэнс рассказал о способности Трампа не спать по 20 часов

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Президент США обладает редкой физической и психологической выносливостью.

Сколько спит Дональд Трамп

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Вэнс рассказал о способности Трампа не спать по 20 часов

Президент США Дональд Трамп способен оставаться активным до 20 часов в сутки и ожидает от сотрудников одинаковой выносливости, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, 79-летний президент поддерживает интенсивный режим работы не только в Белом доме, но и во время длительных перелетов, демонстрируя редкую физическую и психологическую выносливость. Вэнс отметил, что Трамп обладает «сверхчеловеческой способностью читать людей» и внимательно следит за всеми происходящими процессами, что делает его работу крайне требовательной для команды.

Источники подчеркивают, что такой график позволяет лидеру США лично контролировать ключевые решения и оперативно реагировать на события. Вэнс также добавил, что президент уверен в стабильности передачи власти, но при работе с предыдущей администрацией ежедневно испытывал бы высокие уровни стресса и нагрузки.

Ранее Трамп вновь появился на публике с заметным слоем тонального крема на правой руке во время подписания законопроекта о временных расходах федерального бюджета. Об этом сообщает The Daily Beast.

В течение мероприятия лидер США несколько раз скрывал руку под столом или за папкой, однако в какой-то момент активной жестикуляции избежать не удалось, что привлекло внимание журналистов и пользователей социальных сетей

