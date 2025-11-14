Слеты волонтеров «Роснефти» прошли по всей России

В России прошли слеты волонтеров «Роснефти».

Всероссийские слеты волонтеров компании «Роснефть» состоялись в разных регионах страны — от экологических экспедиций до помощи в детских домах. Участники съехались со всех уголков России, но всех их объединяет одно: стремление помогать по зову сердца.

Местом проведения в Ленобласти стал отель «Владимировский» на западном берегу Ладожского озера,. Первым пунктом программы стало возложение цветов у братской могилы моряков. В 1941 году здесь погиб экипаж тральщика ТЩ-100, обеспечивавшего проход по «Дороге жизни» и предотвратившего немецкий десант.

«Я приехала из Уфы на Ладожское озеро. Важно помнить, изучать подвиг наших соотечественников», — считает ведущий специалист ООО «Башнефть-Розница» Софья Терехова.

Сегодня волонтерство является важной частью корпоративной культуры компании.

«В этом году в Тюмени было высажено очень много саженцев после пожара. Волонтеры выезжали автобусом и высаживали вместе с семьями с детьми деревья», — рассказал начальник отдела администрирования проектов ООО «Харампурнефтегаз».

Аналогичные инициативы проходят и в других регионах.

«Выехали рано утром, потому что ехать до Байкала у нас все равно далеко. Собираются семьями, приезжают с ведрами, лопатами. Высаживали саженцы кедра», — поделилась редактор корпоративной газеты АО «Ангарская нефтехимическая компания» Наталья Брынцева.

Кроме того, волонтеры всех региональных отделений «Роснефти» подготовили подарки для детского центра в Приозерске. Здесь живут дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Это очень важно, потому что дети, которые воспитываются в этих семьях, должны понимать, что такое добро, и что они небезразличны людям», — отметила директор Приозерского центра социального обслуживания населения Наталья Науменко.

Завершился слет традиционным общим фото и улыбками — символом единства и готовности помогать тем, кто нуждается в поддержке.

