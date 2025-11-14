Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России утвердил обновленный перечень признаков, по которым финансовые организации смогут выявлять мошеннические переводы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

В документе Центробанка отмечается, что к мошенническим операциям будут относиться не только переводы, совершенные без согласия клиента, но и те, которые граждане провели под влиянием обмана со стороны злоумышленников. Также регулятор подчеркнул, что новые нормы распространяются не только на классические банковские транзакции, но и на операции с цифровым рублем.

Кроме того, в перечне выделен дополнительный сигнал для банков — внезапная смена телефонного номера, используемого для идентификации в приложении. Финансовые организации будут рассматривать это как потенциальное захватывание аккаунта пользователя мошенниками и принимать соответствующие меры.

Денежные переводы крупных сумм самому себе не будут автоматически считаться подозрительными, если клиент банка в тот же день не отправляет средства другому человеку, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием Газета.ру.

