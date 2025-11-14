Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Банк России определил признаки мошеннических переводов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Банк России утвердил обновленный перечень признаков, по которым финансовые организации смогут выявлять мошеннические переводы. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

В документе Центробанка отмечается, что к мошенническим операциям будут относиться не только переводы, совершенные без согласия клиента, но и те, которые граждане провели под влиянием обмана со стороны злоумышленников. Также регулятор подчеркнул, что новые нормы распространяются не только на классические банковские транзакции, но и на операции с цифровым рублем.

Кроме того, в перечне выделен дополнительный сигнал для банков — внезапная смена телефонного номера, используемого для идентификации в приложении. Финансовые организации будут рассматривать это как потенциальное захватывание аккаунта пользователя мошенниками и принимать соответствующие меры.

Денежные переводы крупных сумм самому себе не будут автоматически считаться подозрительными, если клиент банка в тот же день не отправляет средства другому человеку, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием Газета.ру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
15:10
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
15:04
Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира
14:58
Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС
14:40
Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
14:29
«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году