Капсула с экипажем китайского корабля «Шэньчжоу-20» вернулась на Землю

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 62 0

Астронавты должны были приземлиться еще 5 ноября.

Что с китайскими тайконавтами, застрявшими на орбите

Фото: www.globallookpress.com/Sun Fengxiao

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Капсула китайского корабля «Шэньчжоу-20», на борту которой находились три тайконавта, вернулась на Землю после того, как посадка была отложена из-за столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает центральное телевидение КНР. 

Экипаж успешно приземлился на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

В капсуле ранее были обнаружены «крошечные трещины» в одном из небольших иллюминаторов. Из-за этого корабль признали небезопасным для посадки экипажа.

«Капсула не соответствует требованиям безопасности для возвращения экипажа. „Шэньчжоу-20“ останется на орбите и продолжит проводить эксперименты», — заявили в CMSA.

Возврат тайконавтов должен был состояться еще 5 ноября после шестимесячной миссии на станции «Тяньгун».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:00
В Челябинской области задержали ряд руководителей ФСИН
12:52
Рэп и фольклор: ST представил новый альбом «ПодСказки»
12:45
Просто наступает зима: Петербург накрыли снегопады
12:34
Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах
12:30
Суд приговорил к 8 годам колонии рэпера Obe1Kanobe за создание наркоплантации
12:27
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области

Сейчас читают

«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году