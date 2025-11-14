Поджигатель кинотеатра в ТЦ «Авиапарк» рассказал о вербовке якобы полицейским

Подросток, который поджег кинотеатр в торговом центре «Авиапарк» в Москве, действовал по указаниям людей, выдающих себя за полицейских. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале.

«Он (поджигатель. — Прим. ред.) показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним», — уточнили в ведомстве.

Запугав 16-летнего юношу, злоумышленники заставили его провести онлайн-обыск квартиры по видеосвязи, затем сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести с нее деньги.

Эти же псевдополицейские сказали ему взять канистру с бензином, отнести ее в кинотеатр в торгово-развлекательном центре и поджечь ее при помощи зажигалки.

Дело о поджоге находится на контроле у прокуратуры.

Инцидент произошел 13 ноября. Пострадавших нет.

