Поджигатель кинотеатра в ТЦ «Авиапарк» рассказал о вербовке якобы полицейским

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 64 0

С молодым человеком преступники связались через социальные сети.

Почему подросток поджег ТЦ в Москве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток, который поджег кинотеатр в торговом центре «Авиапарк» в Москве, действовал по указаниям людей, выдающих себя за полицейских. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в своем Telegram-канале.

«Он (поджигатель. — Прим. ред.) показал, что после знакомства в социальной сети с девушкой и направления ей своей геолокации для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель, который сообщил, что несовершеннолетний нарушил закон и передал данные посторонним», — уточнили в ведомстве.

Запугав 16-летнего юношу, злоумышленники заставили его провести онлайн-обыск квартиры по видеосвязи, затем сфотографировать банковскую карту отца и попытаться перевести с нее деньги.

Эти же псевдополицейские сказали ему взять канистру с бензином, отнести ее в кинотеатр в торгово-развлекательном центре и поджечь ее при помощи зажигалки.

Дело о поджоге находится на контроле у прокуратуры.

Инцидент произошел 13 ноября. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что исполнитель теракта в отношении офицера ВС РФ был завербован в Mobile Legends.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
15:10
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
15:04
Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира
14:58
Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС
14:40
Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
14:29
«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году