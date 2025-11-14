Набиуллина назвала ошибкой сигнал о смягчении ДКП в 2024 году

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Глава Центробанка отметила, что помимо самих решений по ставкам, необходима коммуникация.

ЦБ признал просчет в сигналах по ставке

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Набиуллина назвала ошибкой сигнал ЦБ о смягчении ДКП в 2024 году

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина 14 ноября на Конгрессе финансистов Казахстана — 2025 сообщила, что регулятор в 2024 году допустил ошибку в коммуникациях по ключевой ставке, дав рынку сигнал о возможном смягчении политики.

Она пояснила, что спустя некоторое время ЦБ увидел последствия: на фоне мягкой бюджетной и мягкой денежно-кредитной политики спрос начал расти значительно быстрее, чем производственные возможности экономики. По словам Набиуллиной, разрыв между спросом и предложением выразился в ускорении инфляции, которая стала выходить за рамки устойчивых темпов.

Глава регулятора напомнила, что в середине 2023 года при сохранявшейся мягкой политике текущая инфляция находилась на уровне около 2,5% в годовом выражении, однако спустя полгода при усилившемся разрыве показатель поднялся до двузначных значений.

Набиуллина подчеркнула, что нарушение баланса между спросом и предложением неизбежно приводит к ускорению инфляции, а Центробанк заинтересован в росте благосостояния граждан, увеличении реальных доходов и создании для бизнеса устойчивых и предсказуемых условий на долгую перспективу.

Она также напомнила, что ранее ЦБ придерживался жесткой ДКП, но с лета текущего года начал ее постепенно смягчать, стремясь делать это максимально аккуратно и без резких шагов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Не в курсе? Мать Лерчек прокомментировала четвертую беременность дочери
15:10
Путин присвоил аэропорту Ижевска имя оружейного конструктора Калашникова
15:04
Театрально и кроваво: названа самая жестокая казнь в истории мира
14:58
Как не допустить катастрофу: Лихачев и Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС
14:40
Есть жалоба: с какой просьбой Саакашвили обратился к Зеленскому
14:29
«Очень важная тема»: Путин обсудил с Совбезом противодействие киберпреступлениям

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году