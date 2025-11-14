«Сталкиваются с суровыми условиями»: что угрожает вашей собаке зимой

Ветеринар Маккормак: зимой владельцам собак стоит быть особенно внимательными

С наступлением холодов владельцам собак стоит быть особенно внимательными к поведению своих питомцев, а также регулярно проверять их лапы. Об этом сообщил ведущий ветеринар Шон Маккормак, передает Mirror.

«Зимой наши собаки сталкиваются с суровыми условиями — лед, снег, песок и химические реагенты, которыми посыпают тротуары, могут повредить лапы», — объяснил эксперт.

Он отметил, что даже привычные прогулки могут стать опасными: острый лед способен порезать, а реагенты, которыми посыпают снег, вызывают раздражение, сухость и даже химические ожоги.

Ветеринар предупредил, что владельцам стоит обращать внимание на тревожные признаки у питомцев: если собака часто облизывает лапы, наблюдаются покраснение, трещины или дискомфорт, нужно немедленно принимать меры.

«Промойте лапы теплой водой, аккуратно просушите и нанесите успокаивающий бальзам, безопасный для собак. Если симптомы сохраняются или усиливаются, обязательно обратитесь к ветеринару — это может быть признаком инфекции или аллергической реакции», — уточнил Маккормак.

Кроме того, специалист советует следить за когтями и шерстью между пальцами: снег и лед могут скапливаться в этих местах, вызывая боль и травмы.

«Если вы заметили скопление снега, размочите его в теплой воде, не тяните, чтобы не повредить лапу», — добавил он.

Маккормак подчеркнул, что профилактика важнее лечения. Перед прогулкой следует убедиться, что маршрут безопасен, а также лучше избегать участков с солью и песком. Тонкий слой бальзама или воска создает защитную пленку, напоминающую увлажняющий крем для человека, но безопасный для собаки.

В то же время, по его словам, использование собачьих ботинок не всегда помогает: многие животные испытывают дискомфорт, что меняет походку и может привести к новым травмам. Основной упор стоит делать на защиту лап и внимательный уход после каждой зимней прогулки.

