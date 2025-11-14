В Казани мужчина получил химические ожоги из-за постельного белья

Диана Кулманакова
Инцидент произошел из-за супруги пострадавшего.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Житель Казани проснулся с сильными химическими ожогами на плече и спине после того, как провел ночь на постельном белье, постиранном капсулами для стирки. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

«Химический ожог первой-второй степени диагностировал 34-летнему пациенту ожоговый хирург РКБ Татарстана Айрат Радикович Шарипов. Рану обработали, помощь оказали и отпустили домой», — говорится в публикации в Telegram-канале.

По словам мужчины, при стирке белья его супруга использовала капсулы из Азии, которые купила на маркетплейсе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Липецкой области 54-летняя женщина получила ожоги 30% тела. Она споткнулась о котенка и опрокинула на себя кастрюлю кипящих щей.

Вся горячая жидкость вылилась на туловище, руки и ноги пострадавшей. Ее срочно доставили в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол», где врачи диагностировали серьезные ожоги.

