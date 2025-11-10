Жительница Липецкой области наступила на котенка и получила ожоги 30% тела

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Травмы кожи затронули туловище, руки и ноги.

Жительница Липецкой области наступила на котенка и обожглась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Жительница Липецкой области оказалась в больнице с ожогами 30% поверхности тела после случайного падения, когда она споткнулась о котенка и пролила на себя кастрюлю горячих щей. Инцидент произошел в городе Данков, сообщает портал GOROD48.

Женщина 54 лет несла на кухне кастрюлю с только что снятыми с плиты щами, когда котенок пробежал под ее ногами, и она поскользнулась. Вся горячая жидкость вылилась на туловище, руки и ноги пострадавшей. Ее срочно доставили в Липецкую городскую больницу № 3 «Свободный сокол», где врачи диагностировали серьезные ожоги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Набережных Челнах пять человек пострадали из-за вспышки газа при приготовлении пищи. Инцидент случился в гаражно-строительном кооперативе «Гудок» на Казанском проспекте.

При использовании газовой плиты от баллона произошла утечка газа и воспламенение газовоздушной смеси. Несмотря на отсутствие пожара и разрушений, люди получили травмы разной степени.

