Житель Казани притворялся психологом и насиловал женщин

Диана Кулманакова
Четыре года ему удавалось скрываться от закона.

Фото: 5-tv.ru

Житель Казани выдавал себя за психолога и, по версии следствия, совершал действия сексуального характера в отношении ряда женщин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2024 год мужчина представлялся специалистом в области психологии и принимал пациенток, находившихся в уязвимом состоянии. Следствие считает, что, пользуясь их беспомощностью, он изнасиловал или совершил иные действия сексуального характера в отношении пяти женщин.

Помимо этого, установлены эпизоды мошенничества: мужчина, не имея медицинского образования, получал от девяти пациенток деньги якобы за психологическую помощь. Общая сумма составила более 800 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нидерландах медбрат дважды делал пожилой женщине эротический массаж, а во время второго сеанса совершил над ней насилие. В судебном процессе признано, что обвиняемый не смог объяснить свои действия и заявил, что «действовал из скуки».

