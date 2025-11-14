МВД остановило деятельность двух Telegram-каналов мошенников

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

В рамках оперативных действий были задержаны лица в возрасте 16 и 18 лет.

МВД задержало администраторов Telegram-каналов мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД задержало двух администраторов Telegram-каналов мошенников

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух Telegram-каналов, которые предоставляли мошенникам фейковые аккаунты в мессенджерах для обмана людей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России», — говорится в публикации ведомства.

По информации МВД, в рамках оперативных действий были задержаны лица в возрасте 16 и 18 лет, ответственные за администрирование Telegram-каналов. Им инкриминируется организация передачи данных, используемых для регистрации и авторизации пользователей в интернете. Им грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МВД рассказали о самых распространенных темах объявлений мошенников. Зачастую аферисты размещают поддельные объявления на темы финансов, легкого заработка и услуг ЖКХ, а также используют листовки с QR-кодами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Путин одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения
20:45
В Петербурге шестерых мужчин задержали за развращение 13-летней девочки
20:34
Житель Казани притворялся психологом и насиловал женщин
20:22
«Избежит тюремного срока»: Мария Погребняк о беременности Лерчек
20:10
Россия и Таджикистан будут расширять сотрудничество
20:04
Трамп назвал продвижение демократами темы Эпштейна попыткой отвлечь от шатдауна

Сейчас читают

«Многие залетают»: Анфиса Чехова порассуждала о таланте актеров без образования
«Хочется оградить»: Лиза Моряк о безопасности детей в интернете
ФСБ предотвратила теракт на Троекуровском кладбище: главное
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году