МВД остановило деятельность двух Telegram-каналов мошенников

МВД задержало двух администраторов Telegram-каналов мошенников

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух Telegram-каналов, которые предоставляли мошенникам фейковые аккаунты в мессенджерах для обмана людей. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России», — говорится в публикации ведомства.

По информации МВД, в рамках оперативных действий были задержаны лица в возрасте 16 и 18 лет, ответственные за администрирование Telegram-каналов. Им инкриминируется организация передачи данных, используемых для регистрации и авторизации пользователей в интернете. Им грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МВД рассказали о самых распространенных темах объявлений мошенников. Зачастую аферисты размещают поддельные объявления на темы финансов, легкого заработка и услуг ЖКХ, а также используют листовки с QR-кодами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.