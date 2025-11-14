Министр спорта РФ Дегтярев заявил о планах создать единый регулятор судейства

Создание единого регулятора и реестра арбитров поможет справиться с предвзятостью при судействе спортивных состязаний. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на первом заседании комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по спортивному судейству.

«Очевидно есть запрос в обществе на повышение качества судейства, особенно, на соревнованиях высокого уровня: чемпионатах, первенствах, кубках России и турниров профессиональных лиг. И одно из возможных решений — это создание единого регулятора спортивного судейства, реестра спортивных судей, усиление их независимости», — отметил чиновник.

После министра слово предоставили Председателю комиссии Аркадию Ротенбергу. Он отметил, что реформы должны осуществляться последовательно и аккуратно. К тому же повысить честность при судействе спортивных соревнований может помочь искусственный интеллект и другие технические средства.

Ротенберг подчеркнул, что нововведения должны в первую очередь коснуться детского спорта, так как предвзятость в этой сфере недопустима и вредит маленьким спортсменам.

При этом зампред комиссии Дмитрий Курбатов заявил о планах сформировать независимый орган — Палату спортивного судейства.

Уточняется, что для перехода к новой модели судейства будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Минспорта, МГЮА и ОКР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в Самаре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

