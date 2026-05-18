Стимул для триумфов: Хоркина о снятии ограничений с российских гимнастов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 44 0

По словам олимпийской чемпионки, выступление под флагом и гимном дает ощущение гордости.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хоркина уверена, что флаг и гимн приведут гимнастов России к новым победам

Международная федерация гимнастики (FIG) сняла все ограничения с российских спортсменов и разрешила им выступать под национальным флагом и гимном, что, по мнению Светланы Хоркиной, станет мощнейшим стимулом для новых триумфов. Об этом двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала в интервью 5-tv.ru.

«Во-первых, это прекрасно. Во-вторых, есть стремление пройти отбор на чемпионат Европы, <…> пройти отбор на чемпионат мира и добраться до Олимпийских игр. Это полный сценарий того, как мы жили и будем жить в спокойном климате, когда побеждали сильные и талантливые спортсмены», — заявила Хоркина.

Она подчеркнула, что возвращение национальной символики придаст атлетам колоссальную энергию.

«Когда ты выступаешь под своим гимном и флагом, это беспрецедентное ощущение гордости», — добавила спортсменка.

Решение FIG распространяется на все дисциплины: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анна Павлова также отметила позитивный эффект от снятия ограничений. По ее словам, отсутствие полной зрительской поддержки и прохладное отношение зарубежных коллег давили на спортсменов, мешая показывать максимум.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российских борцов также допустили на международные турниры с гимном и флагом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
Особняк за сотни миллионов рублей: Билан продал дом на Новой Риге
19:00
Собянин: Москва создала инструмент повышения эффективности лучевой диагностики
18:57
Косвенный источник: врач рассказал, можно ли заразиться хантавирусом от домашних животных
18:51
«Ищем в пару мальчика»: Лера Кудрявцева похвасталась достижениями дочки
18:46
«Недооценивать Путина было ошибкой»: Меркель дала совет европейским политикам
18:45
Смартфон на зарядке: эксперты опровергли главные страхи пользователей

Сейчас читают

Астероиды размером с челябинский метеорит пролетят рядом с Землей
«Крохотный львенок»: у Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского родился ребенок
Почти плюс 30 и душные ночи: Москву накроет июльская жара
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео