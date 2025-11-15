«Мало кто доходит до второго уровня»: психолог назвала первопричину одиночества и разводов

Психолог Зикхер: при кризисе 40 лет трудно изменить привычные паттерны поведения

Трогательное знакомство, радостное начало семейной жизни, рождение детей… И вот они выросли, никому не нужна круглосуточная помощь, а ты не знаешь, как дальше жить. Пары распадаются, у бывших супругов появляются неожиданные хобби, но никто из них не чувствует себя счастливым. После развода чувство опустошения и неприкаянности обостряется. Но почему так происходит? На вопросы о расставания в 40 лет и кризисе среднего возраста ответила психолог Инна Зикхер в рамках «Звездного бранча».

Как отметила эксперт, до 40 большинство людей проживают глобально одинаковые сценарии, разница только в деталях: младенчество, детский сад, школа, университет, работа, брак и так далее. Порой на этом этапе человек впервые задумывается — чего же хочет он? Кто он? И даже если рядом много близких, он не чувствует этой самой близости. Ему хочется побыть в одиночестве, но эта способность не развита, нет навыка. В душе, если можно так сказать, нет баланса и гармонии — то чувство, когда страшно остаться наедине со своими мыслями.

«Мне начинает (мешать) старый опыт, который я нес с годами, вот этот чемодан без ручки. Я начинаю его накладывать на процесс. Плюс я старею. Если брать мужчин, то там тестостерон меньше начинает работать… То есть здесь, соответственно, начинается состояние печали, и если не прорабатывать здесь эмоциональный интеллект, если не работать с ним, не познавать, кто я, чего я хочу, а кто рядом со мной, какие люди, тогда, соответственно, сложности появляются у человека», — отметила Зикхер.

По словам специалиста, старшему поколению, людям от 60 лет, особенно трудно что-то изменить в такие моменты, потому что в них крепко прижились определенные убеждения вроде «стерпится — слюбится» Женщины терпят мужей, которых не любят или даже боятся, мужчины гаснут на постылой работе. В молодости никто не учил их измерять уровень счастья и удовлетворения от жизни, учили делать «как положено» и «как у людей».

Поэтому современная психология так активно призывает людей осознавать себя, собственную значимость и границы допустимого во всех сферах жизни. Он учит выбирать занятие по душе, а не по совету мамы, отказываться, а не подстраиваться, прямо отвечать на вопросы и обозначать свои потребности. И пока осознание не придет, рано начинать эксперименты с новыми партнерскими отношениями.

«Это первый лишь только уровень, когда я чуть-чуть копнула и понимаю, что я хочу… И второй уровень — это уже взаимоотношения с другим человеком… Я уже начинаю взаимодействовать с тобой, исходя из того, как я себя ощущаю… В обществе в целом это все распадается, потому что, опять-таки, мало кто доходит до того, чтобы действительно уметь (строить) взаимоотношения», — сказала эксперт.

Инна Зикхер регулярно проводит тренинги, на которых учит людей взаимодействовать, исключая вредные паттерны поведения. И если в рамках урока можно выйти за собственные рамки с первого раза, перенести этот опыт в жизнь могут немногие и нескоро. Попробовав разобраться в себе и своем месте в мире в аудитории, большинство возвращается в большой мир и продолжает действовать по шаблону. Победа над «методичкой судьбы» становится первой и главной задачей, дающей надежду на долгожданную радость бытия.

