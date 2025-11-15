Все возможности для роста: какие проекты реализуются в Москве для молодых изобретателей

В Москве созданы все условия для развития молодых технологических предпринимателей. Сегодня подростки, студенты и начинающие специалисты все активнее пробуют себя в сфере инноваций, разрабатывают ИT-решения и открывают собственные проекты. Город поддерживает молодых инноваторов на всех этапах — от появления идеи до масштабирования бизнеса с помощью различных программ, акселераторов, грантов и возможностей для внедрения решений.

В числе ключевых инициатив — международный акселератор технологических проектов. «Академия инноваторов» и конкурс Мэра Москвы «Новатор Москвы». В совокупности эти программы уже объединяют более 36 тысяч горожан. Первоначально участвовать в них могли только совершеннолетние специалисты. Однако в 2023 году по просьбе одного из юных изобретателей возрастной порог снизили, и теперь присоединиться к этим программам можно с 14 лет.

Число несовершеннолетних участников продолжает расти: в прошлом году их было более 500, а в этом присоединилось свыше 600, из которых 73 — авторы проектов в возрасте от 14 до 17 лет. В 2025-м свои проекты представили 3,6 тысячи молодых изобретателей младше 23 лет — это более 20 процентов от общего числа участников.

Флагманские программы помогают специалистам с разным опытом и образованием развивать профессиональные навыки, осваивать современные технологии и совершенствовать компетенции.

В Москве реализуется ряд проектов для поддержки технологического предпринимательства, которые помогают молодым специалистам развивать свои идеи и создавать продукты, востребованные в реальном секторе экономики.

Конкурс «Новатор Москвы» направлен на создание проектов и инновационных решений для столичной инфраструктуры. Победители получают до 1,5 миллиона рублей на развитие своих разработок и возможность внедрить их в городскую среду.