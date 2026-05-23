Москвич поставил рекорд по утилизации старых вещей в сервисе на mos.ru

Житель Москвы стал рекордсменом городского сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru, передав на переработку и утилизацию 1,2 тонны одежды и обуви. Об этом сообщается на официальном портале mos.ru.

Готовясь к смене сезона, мужчина решил освободить шкафы от лишних вещей, не предполагая, что его заявка станет крупнейшей с декабря 2024 года. В рамках одного заказа было вывезено около десяти больших двухсотлитровых мешков с текстилем.

Сервис позволяет не только избавляться от ненужных предметов, но и возвращать им вторую жизнь. После сортировки и обработки вещи направляются на социальные площадки, где их могут получить новые владельцы. Такой подход помогает снижать нагрузку на полигоны и уменьшать экологический след города. За все время работы проекта жители столицы уже сдали более 200 тонн одежды и обуви.

Через сервис можно бесплатно утилизировать не только одежду, но и обувь, а также галантерейные изделия — при условии, что они пригодны для повторного использования: чистые, без сильных повреждений и посторонних запахов. Перед приездом специалистов вещи необходимо упаковать, а минимальный объем заявки должен составлять несколько крупных пакетов или коробок.

Оформление заявки происходит онлайн: пользователь выбирает категорию «Одежда», указывает адрес, наличие лифта в доме, удобное время и подтверждает контактные данные. После этого с ним связывается оператор партнерской организации для уточнения деталей, а при необходимости время визита может быть скорректировано.

В назначенный день специалисты приезжают по адресу, забирают вещи прямо из квартиры и вывозят их. Вся процедура обычно занимает не более получаса. Сервис доступен совершеннолетним пользователям с подтвержденной учетной записью на mos.ru.

Альтернативой служат «Экоточки Москвы» — сеть пунктов приема, которых сейчас насчитывается более 400. Туда можно сдать чистую и подготовленную одежду: пригодные вещи передают на благотворительность, остальные отправляют на переработку, где из них получают сырье для различных материалов и изделий.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» работает с 2021 года и позволяет москвичам избавляться не только от текстиля, но и от мебели, техники и других крупногабаритных предметов, направляя их на переработку и экологичную утилизацию в рамках городских программ устойчивого развития.

