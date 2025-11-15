Не бойтесь сказать «да»: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 ноября

Евгения Алешина
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 17 по 23 ноября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Жезлов)

Карта Восьмерка Жезлов — символ быстрого движения, завершения, приближения цели. Это не время медлить.
Что-то, за что вы долго боролись, теперь движется к финишу.

Возможны:

  • получение оплаты;
  • подписание контракта;
  • запуск проекта;
  • важное одобрение.

Вы чувствуете: «Сейчас все пойдет!» — и это не иллюзия. Это результат ваших усилий. Действуйте быстро, но без спешки. Успевайте сделать все, что накопилось. Это время, когда ваши действия встречают поддержку свыше.

Здоровье (Карта Таро — Тройка Пентаклей)

Карта говорит о постепенном укреплении, стабильности, трудовой заботе о себе. Вы находитесь в фазе, когда здоровье — результат ежедневных усилий. Возможно, вы уже внедрили режим: правильное питание, сон, движение, дыхательные практики. И теперь начинаете чувствовать результат.

Продолжайте в том же ритме. Не требуйте мгновенных чудес. Здоровье — как строительство храма: оно требует времени, терпения, внимания к деталям.

Финансы (Карта Таро — Колесо фортуны)

Карта говорит о повороте судьбы, движении к лучшему. Что-то, что казалось застывшим, теперь начинает двигаться.

Возможны:

  • неожиданное поступление средств;
  • решение по проекту или крупному заказу;
  • возврат долга;
  • предложение о сотрудничестве.

Это не взрывной прорыв, а естественный результат ваших усилий. Вы не просто ждали — вы работали. И теперь Фортуна поворачивается к вам.

Будьте готовы к переменам. Если поступит предложение — изучите его внимательно, но не бойтесь сказать «да». Удача на вашей стороне.

Отношения (Карта Таро — Влюбленные)

Карта говорит о гармонии, равенстве, глубокой эмоциональной связи. Если вы в отношениях — возможен момент, когда вы оба скажете: «Мы одна команда». Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который вызывает внутреннее «да», хочет не только страсти, но и роста.

Выбирайте не по внешности или харизме, а по ощущению: «С этим человеком я могу быть собой». Настоящая любовь — тишина, в которой вы чувствуете: «Я в безопасности».

Совет на неделю (Карта Таро — Маг)

Маг — символ силы воли, мастерства, концентрации, начала. Он напоминает: вы не обязаны ждать разрешения. Вы уже знаете, что делать. Осталось сделать.

Эта неделя — идеальное время, чтобы:

  • запустить проект, о котором долго думали;
  • написать важное письмо;
  • заявить о себе;
  • начать новую главу.

Перед действием сделайте паузу. Положите руку на сердце. Скажите: «Я делаю это с ясным намерением. Я верю. Я начинаю». И действуйте.

