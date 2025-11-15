Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

РФ делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину.

Что происходит с россиянами в Прибалтике

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Растет число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой от соотечественников из стран Прибалтики, в которых те изъявляют желание переехать в Россию. Об этом федеральный обмудсмен заявила РИА Новости.

По ее словам, Москва делает все возможное, чтобы помочь этим людям вернуться на историческую Родину и адаптироваться здесь.

Ранее 10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в стране гражданин России получил уведомление о депортации до 13 октября. Москалькова назвала это репрессиями по национальному признаку и обратилась к верховному комиссару ООН с призывом пресечь беззаконие.

Как отмечала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РФ не наблюдает перспектив восстановления конструктивного диалога с Прибалтикой.

Спикер дипведомства отмечала, что Литва, Латвия и Эстония остаются приверженцами агрессивной, враждебной политики в отношении России и ее граждан, блокируя ключевые механизмы двустороннего взаимодействия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.13
0.53 95.10
1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на гуляйпольском направлении
16:03
В Норильске более 700 пассажиров застряли в аэропорту из-за непогоды
15:47
Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку
15:29
В Москве определили лучшую команду студентов «Лиги универов»
15:10
В МВД разъяснили условия замены автоматически продленных водительских прав
14:55
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

Сейчас читают

Артиллеристы громят позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Как БПЛА помогли уничтожить орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году