Пьер де Голль: политика России является примером для многих стран

Политика России — пример для многих стран. Об этом заявил внук президента Франции генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль на II Международном симпозиуме «БРИКС — Европа», который стартовал в Сочи.

Он подчеркнул, что Российская Федерация и ее партнеры строят новую архитектуру мира. РФ, как добавил Пьер де Голль, входит в число передовых стран и является примером, в том числе и для Франции.

«Никто не может отрицать высокий уровень образования и культуры в РФ», — цитирует ТАСС Пьера де Голля.

Внук основателя Пятой республики также сказал, что российская социально-экономическая модель очень эффективна. Он пояснил: на территории страны проживают представители многих народов. И это, по словам Пьера де Голля, огромный успех.

До этого Пьер де Голль резко высказался в сторону действующего президента Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, Макрон не может по-настоящему участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.