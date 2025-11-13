«Вирусная тема»: Макрон обвинил Россию в «информационной войне» из-за клопов

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Президент Франции назвал эту историю примером «гибридной войны».

Кого Макрон обвинил в нашествии клопов во Франции

Фото: Reuters/Benoit Tessier

Макрон обвинил Россию в распространении информации о нашествии клопов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия виновна в распространении информации о нашествии клопов на территории страны. Об этом он рассказал во время встречи с читателями издания La Dépêche.

«Когда была вся эта полемика по поводу клопов, эта тема стала вирусной и в течение нескольких недель была главной национальной темой. <…> Это вызвало настоящий переполох», — отметил французский лидер.

По словам президента Франции, историю с клопами можно назвать примером «гибридного конфликта». Кроме того, Макрон в целом обеспокоен «информационной уязвимостью» западных обществ.

Летом 2025 года французская пресса сообщила, что в стране зафиксировали рост заражения постельными клопами. Уточняется, что количество таких случаев удвоилось с начала года. При этом проблема сохраняется во Франции на протяжении уже 15 лет. Кроме того, специалисты предупреждают о риске распространения инфекций из-за активного передвижения населения по стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к панике вокруг постельных клопов и попытке дестабилизировать ситуацию в стране.


