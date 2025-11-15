«Дворец спорта» потребовал с Кадышевой 1,8 миллионов рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск «Дворца спорта» о взыскании с театра народной музыки «Золотое кольцо» порядка 1,8 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах арбитражного дела.

Согласно опубликованной информации, инициатором обращения выступил «Дворец спорта» — оператор концертной площадки «Ледовый дворец». Ответчиком указан театр, принадлежащий народной артистке России Надежде Кадышевой. Основания подачи иска в документах не раскрываются, дата судебного заседания пока не определена.

Концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева на территории «Ледового дворца» состоялся в июле 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Москвы принял иск к народному артисту РФ Филиппу Киркорову на сумму 7,6 миллионов рублей. Истцом выступила компания, занимающаяся организацией работы билетных сервисов.

Кроме того, до этого саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился в суд с требованием оспорить сделку по приобретению Киркоровым земельного участка на берегу Москвы-реки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.